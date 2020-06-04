"Согласно данным, полученным в ходе опроса более двух тысяч жителей крупных городов, в этом году большая часть россиян (57%) планируют отдыхать в России. При этом 14% планируют путешествие и за рубеж, и по России, а 16% уверены, что в этом году проведут отпуск за границей. Отказаться от поездок и провести отпуск дома планируют 13% россиян", — рассказали в пресс-службе банка.

Большинство россиян, планирующих в этом году путешествовать по России, мечтают отправиться на юг (53%). Почти каждый третий респондент заявил, что хотел бы провести отпуск в Алтае или на Байкале (27%), а 22% опрошенных выбрали местом путешествия крупные города (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Екатеринбург, Калининград).

"При этом 74% опрошенных согласились с тем, что активнее путешествовали бы по России, если бы знали об интересных местах и деталях организации маршрута. Например, Сахалин и Кольский полуостров мечтают посетить 71% респондентов, Соловки – 55%, Дагестан – почти каждый второй участник опроса (49%), а о поездке на Алтай мечтают 91% респондентов. Подавляющее большинство опрошенных не были ни в одном из этих мест", — отметили в пресс-службе.

Что касается денег, которые россияне готовы потратить на отпуск в этом году, то почти каждый второй респондент (45%) хотел бы уложиться в 30 тыс. рублей на человека. При этом 38% опрошенных заявили, что собираются экономить сильнее, чем обычно, — в первую очередь за счет стоимости проживания и билетов.

"Большинство респондентов (80%) заявили, что планируют отдыхать с семьей. Возможно, именно поэтому в 2020 году главным определяющим фактором при выборе направления для путешествия является его стоимость", — сказали в пресс-службе.