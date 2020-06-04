"Пострадали два человека — один парашютист на высоте около 40 метров с переломами обеих ног, второй парашютист на высоте около 60 метров с легкими травмами. Первого парашютиста с переломами ног эвакуировали и транспортировали в горбольницу Тырнауза", — сказали в чрезвычайном ведомстве.

Операция по эвакуации второго парашютиста продолжается. Как сообщалось, 3 июня около 19:30 от диспетчера ЕДДС Эльбрусского района поступила информация о том, что в ущелье между сельскими поселениями Бедык и Былым, во время прыжка бейсджамперы совершили аварийную посадку на скальный рельеф. К спасению парашютистов привлечены сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Бейсджампинг — экстремальный вид спорта, бейсджамперы совершают прыжки со специальным парашютом с неподвижных объектов — зданий, мостов, гор.