"Теперь в медпункте аэропорта все желающие смогут пройти тестирование на антитела к COVID-19. Результаты будут готовы в течение 1-4 рабочих дней", — сказали в пресс-службе.

Там добавили, что медперсонал проводит забор анализов в специализированных средствах защиты, а дезинфекция медкабинета производится после посещения каждого пациента. "Также в медпункте можно сдать анализ на коронавирусную инфекцию (метод ПЦР)", — отметили в пресс-службе. Ранее о проведении тестов на Covid-19 сообщала пресс-служба аэропорта "Шереметьево".