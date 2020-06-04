«Туристический поток в Арктической зоне РФ распределен неравномерно. Есть территории-лидеры, где высокий турпоток, есть — где маленький. Больше всего в 2019 году туристов приняла Мурманская область — 451 тыс., затем идет Архангельская — 206 тыс., затем следует ЯНАО – 180 тыс.», — сказал Агафонов в четверг на онлайн пресс-конференции.

По его словам, Карелию в прошлом году посетили 170 тыс. туристов, республику Коми – 80 тыс., Красноярский край – 33 тыс., Чукотку – 25 тыс., Ненецкий автономный округ – 22 тыс., Якутию – 5 тыс.

«За последние два года была очень серьезная динамика. Например, прирост выручки туристических компаний Мурманской области составил 30%, гостиниц в Архангельской области – 62%. За два года в Мурманской области открылось свыше 60 новых коллективных средств размещения», — добавил он.

Всего, по данным Агафонова, в российской Арктике действуют 539 гостиниц, 126 туроператоров.

Ранее он сообщил, что всего российскую арктическую зону в 2019 году посетили почти 1,2 млн туристов, треть этого потока составили деловые туристы.