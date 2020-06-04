"В мире арктический турпоток составляет 10-11 млн человек. РФ обладает самой большой территорией в арктической зоне, но в рейтинге популярности у туристов наша Артика – только на пятом месте. Нас опережают Норвегия, Исландия, Аляска, но при этом мы впереди Скандинавских стран. В 2019 году российскую Арктическую зону посетили 1,172 млн гостей, но половина потока – это деловые и спортивные туристы, то есть те, кто едет не с целью отдыха", — сказал он на онлайн-конференции в четверг.

По словам замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Крутикова, Артику посещают менее 1% от общего количества туристов в России.

"Цель на ближайшие 15 лет – увеличить турпоток в Арктику в три раза, до 3 млн человек. Это тот допустимый предел с точки зрения антропогенной нагрузки, когда мы не будем нарушать экологические принципы хозяйствования в Арктике", — сказал он.