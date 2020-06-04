Сокращение штата происходит в соответствии с принятым в начале года решением правления, согласно которому в 2020 году намечено прекратить трудовые отношения с примерно 1,5 тыс. работников (около 24% общего числа занятых в компании).

Оптимизация штата коснулась всех регионов, в которых находятся структуры LDz, и в наибольшей степени Риги и Латгале.

Трудовые отношения прекращаются с административными и техническими работниками, функции которых перекрываются или которые больше не востребованы из-за сокращения грузоперевозок.

Как сообщалось, Latvijas Dzelzcels по итогам 2019 года сократила доходы на 12,5% по сравнению с предыдущим годом — до 183,3 млн евро. Чистая прибыль составила 0,03 млн евро против 4,2 млн евро в 2018 году. Объем грузоперевозок уменьшился на 15,8% — до 41,5 млн тонн — это самый низкий показатель за последние 17 лет.

По состоянию на начало 2020 года зарплаты вместе с социальными платежами составляли около 66% расходов LDz.

Latvijas Dzelzcels занимается железнодорожными грузоперевозками и содержанием ж/д инфраструктуры. В концерн LDz входят предприятия LatRailNet, LDz Cargo, LDz Infrastruktura, LDz Ritosa sastava serviss и LDz Apsardze.