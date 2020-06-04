Оптимизация штата коснулась всех регионов, в которых находятся структуры LDz, и в наибольшей степени Риги и Латгале.
Трудовые отношения прекращаются с административными и техническими работниками, функции которых перекрываются или которые больше не востребованы из-за сокращения грузоперевозок.
Как сообщалось, Latvijas Dzelzcels по итогам 2019 года сократила доходы на 12,5% по сравнению с предыдущим годом — до 183,3 млн евро. Чистая прибыль составила 0,03 млн евро против 4,2 млн евро в 2018 году. Объем грузоперевозок уменьшился на 15,8% — до 41,5 млн тонн — это самый низкий показатель за последние 17 лет.
По состоянию на начало 2020 года зарплаты вместе с социальными платежами составляли около 66% расходов LDz.
Latvijas Dzelzcels занимается железнодорожными грузоперевозками и содержанием ж/д инфраструктуры. В концерн LDz входят предприятия LatRailNet, LDz Cargo, LDz Infrastruktura, LDz Ritosa sastava serviss и LDz Apsardze.