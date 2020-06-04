Также с 5 июня разрешается работа театров, но с условием демонстрации спектаклей в режиме онлайн, либо трансляции их по телевидению. Откроются храмы и мечети с условием, что верующие во время молитв будут соблюдать дистанцию в 1,5 метра друг от друга во избежание заражения коронавирусом.
С 15 июня в "желтой" и "зеленой" зонах разрешается возобновление работы детских дошкольных учреждений с группами не более 15 детей, объектов общественного питания с учетом размещения столов посетителей на расстоянии 2 м. Также возобновляется работа вещевых рынков.
Кроме того, с 15 июня в Узбекистане возобновляется междугороднее автобусное сообщение.
"При снятии ограничений повсеместно сохраняется строгое соблюдение карантинных норм, включающих в себя измерение температуры при входе в общественные места, регулярную дезинфекцию, ношение масок, использование антисептических средств", — отмечается в сообщении оперативного штаба.
Как сообщалось, карантинные мероприятия в республике продлены до 15 июня. С 8 мая Узбекистане начал действовать карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы поделены на зоны — самую опасную "красную", "желтую" и "зеленую", свободную от вируса.