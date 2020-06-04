В частности, с 5 июня в регионах с "желтым" уровнем коронавирусной опасности разрешается открыть гостиницы, санатории, пансионаты, детские оздоровительные центры, пляжи и другие места для отдыха. В дополнении к этому в свободных от вируса "зеленых" зонах могут возобновить работу тренажерные залы и плавательные бассейны, учебные центры и кружки с участием не более 10 человек, говорится в сообщении.

Также с 5 июня разрешается работа театров, но с условием демонстрации спектаклей в режиме онлайн, либо трансляции их по телевидению. Откроются храмы и мечети с условием, что верующие во время молитв будут соблюдать дистанцию в 1,5 метра друг от друга во избежание заражения коронавирусом.

С 15 июня в "желтой" и "зеленой" зонах разрешается возобновление работы детских дошкольных учреждений с группами не более 15 детей, объектов общественного питания с учетом размещения столов посетителей на расстоянии 2 м. Также возобновляется работа вещевых рынков.

Кроме того, с 15 июня в Узбекистане возобновляется междугороднее автобусное сообщение.

"При снятии ограничений повсеместно сохраняется строгое соблюдение карантинных норм, включающих в себя измерение температуры при входе в общественные места, регулярную дезинфекцию, ношение масок, использование антисептических средств", — отмечается в сообщении оперативного штаба.

Как сообщалось, карантинные мероприятия в республике продлены до 15 июня. С 8 мая Узбекистане начал действовать карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы поделены на зоны — самую опасную "красную", "желтую" и "зеленую", свободную от вируса.