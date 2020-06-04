"Мощный фонтан горячей воды непрерывно бьет из воронки на высоту более двух метров. Буквально два дня назад на этом месте была лишь трещина, из которой выходил пар", — говорится в сообщении.

Открытие сделали государственный инспектор заповедника Александр Хачукаев и научный сотрудник Института водных и экологических проблем Дальневосточного отделения РАН Сергей Колчин, который в Долине гейзеров исследует медведей.

"Я сопровождал зоолога на маршруте. На обратном пути мы заглянули за скалу Пилигрим и увидели мощную струю воды, которая непрерывно била из склона. Над источником в глиняном склоне образовался провал, из него также периодически вырывался столб воды. Я сверился с каталогом гейзеров Кроноцкого заповедника, составленным Андреем Леоновым, и убедился, что этого объекта там нет", — рассказал Хачукаев, чью слова приводятся в сообщении.

Новый источник расположен в 200 метрах ниже по течению реки Гейзерной от эталонного гейзера Большой — одного из главных объектов показа во время познавательных экскурсий, который извергается каждый час.

"Из-за паводков увеличилось давление в очаге разгрузки термальных вод в бассейне реки Гейзерной, уровень подземных вод поднялся с одновременным раскрытием подводящей трещины и формированием двух каналов. Из нижнего канала меньшего диаметра в пульсирующем режиме фонтанирует пароводяная смесь на высоту около 2-3 метров. Необходимо продолжение постоянных наблюдений за новым фонтанирующим источником и склоном, так как паводок еще не закончился и давление под склоном может возрасти. Похожий фонтан ударил на высоту 1 — 1.5 м рядом с Малахитовым Гротом 29 мая 2018 года, правда спустя некоторое время фонтанирование прекратилось ", — цитирует пресс-служба Алексея Кирюхина, старшего научного сотрудника заповедника, гидрогеолога.

В сообщении подчеркивается, что экосистема Долины гейзеров похожа на живой организм, где в ходе вулканических, гидротермальных и оползневых процессов постоянно исчезают и появляются новые термальные источники, меняются ландшафты.

13 лет назад, 3 июня 2007 года в долине реки Гейзерной сошел мощный оползень, который изменил ее облик: образовалось подпрудное озеро, некоторые гейзеры были завалены обломками горной породы, часть оказалась затопленной. Позже бирюзовое озеро исчезло, появились новые источники.

"Постоянно меняющуюся и неизменно прекрасную Долину гейзеров туристы смогут увидеть, как только будет снят временный запрет на посещение особо охраняемых природных территорий, введенный в связи с режимом повышенной готовности. Пока он продлен до 11 июня", — сказано в сообщении.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин назвал развитие туризма стратегической задачей на Дальнем Востоке. Также президент в обращении к участникам 23-й сессии Генассамблеи Всемирной туристской организации напомнил, что только за последние пять лет Россию посетили более 125 млн иностранных туристов, что является результатом последовательной работы государства по развитию туриндустрии.