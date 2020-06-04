"Город отменил плату за аренду земли и помещений 37 кафе и ресторанам, которые обратились в мэрию за поддержкой. На аренде за четыре месяца — март, апрель, май и июнь — рестораторы уже сэкономили 21,8 млн рублей", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что всего в Москве отменить платежи за аренду городской недвижимости могут около 400 рестораторов на общую сумму 283,5 млн рублей.

"Предприниматели могут оформить арендные каникулы до 31 декабря 2020 года. Для этого нужно обратиться в департамент городского имущества через сервис "Электронная приемная" на портале mos.ru", — добавили в штабе.