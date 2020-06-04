"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 8 831 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3374 (38,2%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении штаба.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 441 108 случаев коронавирусной инфекции, 5384 умерших и 204 623 выписанных (8666 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 231 101.

Выздоровел в стране каждый третий пациент от общего их числа за все время. Колчество новых случаев немного выросло, вчера их было 8536.

В Москве в среду, сообщает оперативный штаб, 1998 новых случаев COVID-19 за сутки, 64 смерти и 3061 выздоровевших. Количество новых случаев за сутки немного выросло: вчера было 1842 новых случая.

Коэффициент распространения инфекции в Москве в четверг составил 0,9. В России коэффициент равняется 1,0.

Согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора, коэффициент распространения инфекции (Rt) — это показатель, определяющий среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции. Он рассчитывается на основе данных по приросту новых случаев.

Роспотребнадзор ориентирует регионы на переход к I этапу снятия ограничений при коэффициенте ниже 1,0; ко II этапу — при коэффициенте ниже 0,8 (при выполнении других условий).