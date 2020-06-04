Согласно принятому решению, "Кишиневский международный аэропорт должен обеспечить меры по предотвращению инфекции COVID-19 для пассажиров и сотрудников в залах прибытия и вылета".

"Должна быть проверена температура, обеспечены защитные экраны, средства личной защиты, дезинфицирующие средства. Одним из условий является соблюдение социальной дистанции, а помещения и оборудование в терминале должны быть продезинфицированы", — отмечается в документе.

Комиссия также указывает, что "национальные и иностранные авиаперевозчики должны обеспечить соблюдение мер по предотвращению инфекции COVID-19 персоналом и пассажирами".

"Операторы наземного обслуживания (handling) должны обеспечить перевозку пассажиров с терминала на самолет и наоборот без необоснованных задержек и с обеспечением санитарных норм. Орган гражданской авиации должен предоставить авиационным агентам и органам публичной власти, работающим в аэропорту, информационные материалы о мерах по предотвращению инфекции COVID-19", — отмечается в постановлении.

Ранее сообщалось, что после возобновления полетов, они будут выполняться лишь в те страны, которые открыли воздушное сообщение с Молдавией.

Международное авиасообщение было приостановлено в Молдавии с 16 марта, когда был введен режим чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса. Режим чрезвычайного положения в Молдавии действовал с 17 марта по 15 мая. Власти решили не продлевать режим чрезвычайного положения и начали постепенную отмену ограничений.

При этом, количество случаев заражения ежедневно растет. Так, в понедельник было 109 новых случаев заражения коронавирусом, во вторник — 147, в среду — 247. В общей сложности, 8795 человек в Молдавии были заражены COVID-19. Из них 4863 вылечились, 310 скончались.