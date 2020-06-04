Соответствующее постановление кабинета министров республики опубликовано на официальном портале правовой информации Татарстана.

Торговые центры откроются более чем в 30 муниципальных районах Татарстана. В крупных городах их работа пока остаётся под запретом.

Храмам и мечетям предписано соблюдать ограничения по количеству верующих в здании из расчета один человек на 4 кв. м площади помещения.

Смягчаются условия работы спортивных, фитнес-центров и бассейнов. "Допускается работа спортивных центров, плавательных бассейнов, фитнес-центров при условии расстановки спортивного оборудования, обеспечивающей социальное дистанцирование", — говорится в документе.

Так, в спортзале разрешается нахождение одного человека на 4 кв. м площади. В бассейне в зоне для групповых занятий на одного человека должно быть отведено 5 кв. м водной площади, в зоне дорожек для плавания — 10 кв. м.

Ранее сообщалось, что с 18 мая в Татарстане разрешены индивидуальные тренировки с персональным тренером в спортивных центрах, бассейнах и фитнес-центрах, при условии, что один тренер одновременно тренирует не более одного человека.