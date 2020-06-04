"Монтаж летних веранд в Москве стартовал на этой неделе, право на размещение летних кафе получили почти три тысячи организаций", — сказал Ефимов в четверг.

Он отметил, что в этом году открытие было перенесено из-за угрозы коронавируса.

"Ежегодно на весенне-летний период в Москве открываются около трех тысяч летних кафе, которые пользуются большой популярностью у горожан. В этом году из-за угрозы распространения пандемии сезон работы летних веранд был перенесен, приступить к монтажу конструкций рестораторы смогли только на днях", — сообщили сказал он.

Ефимов отметил, что дата открытия летних кафе еще не определена.

"Но нам важно быть готовыми к ослаблению ограничений, чтобы как можно быстрее восстановить экономическую активность и привычный москвичам уровень сервиса", — пояснил вице-мэр.

Он также добавил, что основным условием начала работы будет соблюдение мер безопасности и требований Роспотребнадзора.