Он отметил, что в этом году открытие было перенесено из-за угрозы коронавируса.
"Ежегодно на весенне-летний период в Москве открываются около трех тысяч летних кафе, которые пользуются большой популярностью у горожан. В этом году из-за угрозы распространения пандемии сезон работы летних веранд был перенесен, приступить к монтажу конструкций рестораторы смогли только на днях", — сообщили сказал он.
Ефимов отметил, что дата открытия летних кафе еще не определена.
"Но нам важно быть готовыми к ослаблению ограничений, чтобы как можно быстрее восстановить экономическую активность и привычный москвичам уровень сервиса", — пояснил вице-мэр.
Он также добавил, что основным условием начала работы будет соблюдение мер безопасности и требований Роспотребнадзора.