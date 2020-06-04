Пог их данным, в рамках усилий по предотвращению распространения коронавируса COVID-19 может быть ограничено число зрителей Олимпиады.

Кроме того, рассматривается вариант сокращения церемоний открытия и закрытия как Олимпийских, так и Паралимпийских игр.

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявлял, что Олимпийские игры в Токио должны проходить в полном формате.

Между тем, главный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга на ежедневном брифинге в четверг не стал уточнять, продолжает ли правительство придерживаться своей позиции. "Крайне важно провести безопасные игры", — подчеркнул он.

В марте Международный олимпийский комитет и правительство Японии из-за пандемии коронавируса перенесли на год проведение Олимпийских игр, первоначально намеченных на 24 июля 2020 года.