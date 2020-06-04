"Гражданам из Москвы и Новосибирска необходимо будет предоставить справку специалистам Роспотребнадзора о результатах лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию. Лабораторное обследование необходимо проводить не более чем за два дня до убытия", — сообщила в четверг пресс-служба аэропорта.

Дополнительные меры безопасности введены по решению оперативного штаба Приморья в целях предупреждения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

"В случае отсутствия справки авиапассажиры подлежат обязательной изоляции и медицинскому наблюдению. Постоянно проживающие на территории края граждане, либо имеющие подтвержденные условия для самоизоляции — в домашних условиях в течение 14 дней", — отмечается в сообщении.

Пассажиры, проживающие на территориях других субъектов РФ и не имеющие подтвержденных условий для организации самоизоляции на территории Приморья, будут размещены в обсерваторах.

Как сообщалось, аэропорт Владивостока в январе-апреле 2020 года обслужил 542 тыс. пассажиров, что на 34,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров в год. Маршрутная сеть насчитывает более 45 направлений, полеты по которым совершают 20 российских и зарубежных авиакомпаний.