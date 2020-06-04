Ранее результаты лабораторных исследований требовались только пассажирам без местной регистрации. "Теперь мера профилактики распространяется на всех, чтобы не допустить распространения опасного заболевания на Сахалине и Курилах", — подчеркивает пресс-служба.
По ее данным, каждая десятая справка будет проверяться на подлинность. Помимо этого, пассажиры в аэропорту Южно-Сахалинска и на паромной переправе продолжат сдавать экспресс-тесты на COVID-19. Если результаты будут сомнительными, подлинность справок тоже будет перепроверена.
Как сообщалось, все прибывающие в Сахалинскую область отправляются на обязательную двухнедельную обсервацию — на дому или в специализированных учреждениях. Для выхода из карантина необходимо получить отрицательные результаты анализов на коронавирус и пройти компьютерную томографию легких.
Для въезда в островной регион по-прежнему необходимо оформлять цифровые пропуска. Получить их могут жители других регионов и стран, у кого есть оформленные трудовые отношения с островными предприятиями или близкие родственники в Сахалинской области.
По данным пресс-службы, на 4 июня в регионе зарегистрировано 149 случаев коронавирусной инфекции: 60 человек выздоровели и выписаны, 89 человек находятся на лечении.