"Начиная с 8 июня будут восстановлены ранее отмененные рейсы на Домодедовском направлении. Поезда снова будут отправляться каждые 30 минут с 6:00 до 23:30 как в сторону аэропорта, так и из аэропорта", — сообщили журналистам в пресс-службе компании.

"С 15 июня будет также восстановлено тактовое расписание аэроэкспрессов на Шереметьевском направлении с привычным 30-минутным интервалом отправления. С Белорусского вокзала поезда будут курсировать с 5:35 до 23:35, из аэропорта — с 5:15 до 23:45", — сообщила компания.

Также с 15 июня будут возвращены ранее отмененные рейсы в аэропорт "Внуково". Аэроэкспрессы, следующие с Киевского вокзала в аэропорт "Внуково" и в обратном направлении, будут отправляться каждый час с 7:00 до 23:00.

"Аэроэкспресс" после резкого падения пассажиропотока в апреле рассчитывал с середины июня восстановить график движения поездов в полном объеме. На фоне конкуренции с такси компания снижает тарифы, стоимость проезда с 15 июня составит 300 рублей, в бизнес-классе поездка будет стоить 800 рублей.

"Аэроэкспресс" занимается доставкой пассажиров по железной дороге в аэропорты Москвы. Компания эксплуатирует 11 двухэтажных поездов производства швейцарской Stadler и 7 одноэтажных электричек, имеет собственный терминал в аэропорту "Шереметьево". Владельцами компании являются бизнесмены Искандар Махмудов и Андрей Бокарев и структуры "Трансгрупп". Еще 25% — у "Российских железных дорог".