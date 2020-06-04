Так, все китайские авиакомпании имеют право выбрать по своему усмотрению один из международных маршрутов для совершения одного рейса в неделю.

Международным авиакомпаниям представлен на выбор список китайских аэропортов, куда они могут выполнять также один рейс в неделю.

Заявки и выдача разрешений на полеты будут рассматриваться властями с учетом эпидемиологической ситуации в конкретных странах.

УГАК предупреждает, что те или иные маршруты могут закрываться, если ситуация с распространением инфекции в каких-либо странах будет меняться в сторону ухудшения.

В список китайских аэропортов, готовых принимать международные рейсы, вошли крупнейшие города страны, в том числе Ухань, который считается эпицентром распространения COVID-19.