"Если позволит ситуация, то с начала июля заработает наше подразделение, которое отвечает за экскурсионную деятельность", — сказал он.

До недавнего времени ботанический сад был закрытой территорией. "Это было связано с необходимостью дать возможность укрепиться основной массе растений, приобрести такие формы и такой возраст, когда нагрузка, связанная с большим количеством людей, так называемая техногенная нагрузка, уже не будет мешать их развитию", — пояснил Полухин.

По словам ректора, программу ботсада как рекреационной зоны для территории Белгородской области в университете приняли еще пару лет назад. Был разработан маршрут с туристической тропой, которая начинается в ботсаду и продолжается в лесном массиве. Он сопровождается рассказом о происхождении и свойствах растений, которых в ботаническом саду уже около 2,5 тыс. видов и сортов, и коллекция ежегодно пополняется.

Кроме того, ожидается, что в июле начнется пятый сезон "НеслуЧайных встреч" — совместного с Белгородской государственной филармонией музыкального проекта.

"Из-за простоя в июне (вследствие действия ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции — ИФ), решено проводить концерты не раз в неделю (как было в предыдущие годы — ИФ), а два раза — в четверг и субботу. Надеюсь, что 2-го июля мы стартуем, торжественно откроем юбилейный 5-ый сезон", — подчеркнул Полухин.

Проект "НеслуЧайные встречи" проходит ежегодно в летнем амфитеатре ботанического сада НИУ "БелГУ", на сцене которого выступают коллективы Белгородской государственной филармонии.

Ботанический сад создан при НИУ "БелГУ" в 1999 году с целью сохранения, изучения и обогащения коллекционного фонда растений природной и культурной флоры, разработки научных подходов рационального использования растительных ресурсов.

НИУ "БелГУ" объединяет девять институтов, два колледжа и филиал в Старом Осколе. В нем обучаются более 23 тыс. студентов из всех регионов России, 3 тыс. иностранных студентов из 90 стран мира.