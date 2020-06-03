"В аэропорту Сочи в зоне выдачи багажа оборудована стойка, на которой находятся сотрудники Роспотребнадзора и администрации по туризму Сочи. Турист называет фамилию, его проверяют по базе, гости показывают справки об отсутствии коронавируса и контактов с инфицированными, и их передают представителям санаториев, которые их провожают до автобусов. Иногда эта процедура занимает всего 3-4 минуты и она очень комфортна", — рассказал он на онлайн-конференции в среду.

По словам Богданова, если люди приехали не в санаторий, а просто отдохнуть самостоятельно, то их могут забрать в обсервацию.

"Такой случай вчера был с женщиной, которая прилетела с дочкой из Сургута. Но если эти правила соблюдать, иметь ваучеры и справки, никаких проблем нет, все быстро и четко. На входе в санаторий проверяют температуру, и люди пошли размещаться. На территории они гуляют, загорают, отдыхают, катаются на велосипедах в обычном режиме – никаких масок, перчаток. В столовой тоже сидят в обычном режиме без масок и перчаток", — сказал он.

По словам Богданова, благодаря большой территории скопления людей в санатории не бывает даже при полной загрузке, а сейчас она гораздо ниже.

"Сказать, что у нас идут зверства в аэропорту – я такого за два месяца не видел. Но мы стараемся объяснить людям, что нужны законные основания, чтобы не попасть в обсерватор. Справку об отсутствии коронавируса нужно получать в последнюю неделю до поездки в санаторий и не позже, чем за 2 дня до отъезда. По моей информации, от 1600 до 1900 рублей стоит справка, иногда в пафосных центрах – до 2 тысяч с небольшим", — добавил Богданов.

Он напомнил, что карантин в Краснодарском крае действует до 6 июня. "Мы надеемся, что после этой даты он будет отменен. Но сейчас есть документ, который запрещает гостям санатория покидать его территорию", — рассказал гендиректор "Знания".

1 июня в Сочи открылись только санаторно-курортные организации, которые имеют медицинские лицензии. Открытие других средств размещения будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Туристические объекты, столовые и кафе временно закрыты. Водная навигация (маломерные суда и развлекательный водный транспорт) не запущена, морская круизная навигация приостановлена ориентировочно до середины июля.

Глава управления безопасности Елена Лысенко рассказала в среду, что Ростуризм и Роспотребнадзор обсуждают смягчение требования к санаторно-курортным учреждениям о том, что все туристы должны предоставлять справки об отсутствии коронавируса и отсутствии контактов с заболевшими.