"Судьбоносные решения произойдут, наверное, на этой неделе по вопросу постановления правительства РФ о переносе сроков обязательств туроператоров. Мы ждем нормативных документов, где будут определены порядок и сроки дополнительных соглашений с клиентами, которые позволят выполнить обязательства перед туристами. Конечно, в идеале мы надеемся, что в документах будет указан срок переноса обязательств на 18 месяцев. Этого времени достаточно для того, чтобы их выполнить", — сказал Горин на онлайн-конференции.

По словам эксперта, из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса, туроператоры не получили деньги в полном объеме ни от авиакомпаний, ни от отелей, а возможность выполнить обязательства перед туристами в срок 1,5 года поможет реализовать эти путешествия, пусть не в этом году, но в следующем.

Госдума 22 мая приняла в третьем чтении законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции". Изменения вносятся, в том числе в закон о туристской деятельности, они позволяют туроператорам при соответствующем решении правительства в случае, если турист по независящим от обеих сторон обстоятельствам не может поехать в оплаченную поездку, предоставить ему другое путешествие с аналогичной стоимостью и условиями в будущем. 2 июня законопроект одобрил Совет Федерации.

Порядок и условия переноса туров должны быть определены подзаконными актами, которые сейчас разрабатывает Ростуризм.