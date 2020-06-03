По его словам, температуру авиапассажирам будут незаметно измерять на входе в аэропорт бесконтактными тепловизорами.

"Если у кого-то заметят повышенную температуру на входе в аэропорт, отправят в медпункт. Пассажиры с температурой будут отстраняться от перелета, им будет выдаваться справка объективного осмотра, на ее основании будем переоформлять билеты бесплатно", — сказал Дубин.

Он заметил, что в России установлена более жесткая норма по температуре, чем рекомендовал международный регулятор.

"Нижняя планка температуры у нас установлена 37 градусов, китайские коллеги сделали 37,3. ИКАО установила 38 градусов, у нас рекомендации Минтранса на один градус ниже – перестраховались. Такие пассажиры будут осматриваться в медпункте, помимо температуры мы обратим внимание и на другие симптомы. Вызовем сотрудников медпункта, чтобы они провели осмотр и дали заключение, может ли пассажир лететь. Но пассажирам с повышенной температурой мы не рекомендуем даже выезжать в аэропорт, лучше сообщить об этом заранее, и мы обменяем билет", — подчеркнул Дубин.

Он также напомнил, что маски и перчатки пассажиры теперь должны будут носить в течение всего полета.

"Все сотрудники аэропорта, представители авиакомпаний и экипажа тоже носят маски, на борту убрали весь мягкий инвентарь, подушки-пледы. Изменили питание: теперь все предлагается только в герметичной упаковке", — добавил эксперт.