"На Варламова составлен административный протокол по ст. 20.6.1 КоАП "Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации", — сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.

По его словам, в середине апреля блогер посетил Тулу и прогулялся по Казанской набережной. Видеотчет о поездке в город он разместил на своей странице в соцсетях.

Однако по указу губернатора Тульской области Алексея Дюмина с начала апреля посещение парков и общественных пространств в Туле, в том числе Казанской набережной возле кремля, запрещено.

Полицейские пригласили блогера в Тулу для дачи объяснений.

"В назначенное на сегодняшний день время Варламов в полицию не явился. На него заочно составлен протокол об административном правонарушении, дело передано в суд", — сказал собеседник агентства.

Блогеру грозит штраф до 30 тыс. рублей.

В УМВД по Тульской области подтвердили факт составления протокола на блогера Варламова.

"Ему направлено уведомление о составлении протокола об административном правонарушении", — сказал представитель управления.

Сам блогер на своей страничке сообщил, что не нарушал региональные законы при посещении Тулы 15 апреля. Он отметил, что на Казанской набережной возле Тульского кремля он находился не более 10 минут и попал на территорию совершенно свободно.

"После обеда я принял решение прогуляться по Туле и снять репортаж о городской среде. Внимательно изучив все постановления, я не обнаружил никаких запретов на прогулки", — написал Варламов.

Позже к нему подошел сотрудник полиции и предупредил, что на набережной в данный момент прогулки запрещены.

"Я не стал спорить с представителем власти! Как законопослушный человек я извинился и сразу же покинул территорию набережной. Хочу заметить, что у сотрудника полиции не было ко мне никаких претензий. Он не попросил моих документов, не составил протокола, не задержал меня", — подчеркнул Варламов.