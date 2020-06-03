"Сейчас железнодорожные перевозки упали, но не так сильно, как воздушные. В ближайшие месяцы, а то и год-два транспортная индустрия изменится. Многие пассажиры будут опасаться несоблюдения социальной дистанции, раннего планирования поездок. Будут бояться второй волны коронавируса или застрять за границей, и быстро это не пройдет", — заявил он на онлайн-конференции в среду.

По мнению Янкова, люди начнут намного чаще путешествовать на личном автомобиле. "Кроме того, будет сдвиг от воздушного транспорта к железнодорожному. В отличие от самолета, в поезде можно выкупить все купе, дистанцию в вагоне соблюдать легче. Может, и авиакомпании начнут предлагать способ полета, когда рядом никто не сидит", — сказал он.

Янков добавил, что после пандемии глубина продаж билетов снизится. "Никто не будет ни за год, ни за полгода вперед покупать билеты. Значит, авиакомпании окажутся в худшем положении, чем железнодорожные перевозчики, поскольку важная часть их бизнеса – ранние продажи. У железнодорожных компаний такого нет – билеты продаются за 90 дней, а теперь – и за 45 дней", — заметил он.

Также Янков выразил мнение, что цены на авиабилеты вырастут гораздо существеннее, чем на поезда, в том числе и потому, что тарифы на железнодорожную перевозку в России регулируются.

"Понятно, что не везде уедешь поездом, но к поездкам в Сочи, Крым, Анапу, Кисловодск будет всплеск интереса. И это приведет к тому, что воздушные перевозки будут дорогими, рейсов станет меньше. Незавидна судьба малых аэропортов с небольшим потоком, таких как Тамбов или Курск. У нас в стране уже много законсервированных аэропортов, например в Туле", — отметил он.

С Янковым не согласился начальник отдела по управлению продажами авиакомпании "Руслайн" Ростислав Петров.

"Мы считаем, что пессимистичный прогноз наших коллег из "РЖД" далек от реальности. В связи с закрытием международных перевозок, количество внутренних рейсов летом возрастет – их будет даже больше, чем в прошлом году. Несмотря на новости, которые стимулируют людей сидеть дома, спрос будет подогреваться отсутствием возможности путешествий за границу", — сказал он.

По мнению Петрова, к концу сентября поток на внутренних маршрутах будет не меньше, чем в прошлом году, а то и больше. "При этом консервации региональных аэропортов мы не ждем, поскольку у отрасли есть поддержка государства", — заключил он.