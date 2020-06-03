Как сообщает пресс-служба аэропорта, сначала Лондон-Сити начнет обслуживать внутренние рейсы. Ожидается, что прием международных рейсов возобновится в начале июля. Окончательный срок возобновления международных полетов будет зависеть от карантинных мер, которые будут применяться к иностранцам, приезжающим в Великобританию

Лондон-Сити принял ряд мер, чтобы гарантировать безопасность пассажиров в условиях продолжающейся пандемии, включая контроль температуры на вылете и прилете и обеспечение персонала масками. В аэропорту будут действовать строгие нормы дезинфекции.

Пассажиры будут обязаны соблюдать требования социального дистанцирования. Лондон-Сити намерен использовать технологию компании CrowdVision, позволяющую определять места слишком большого скопления людей.

Лондон-Сити приостановил работу 25 марта в связи со вспышкой коронавируса.