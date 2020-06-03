"Аэропорт Сочи отменил сокращенный режим работы. Почти два месяца воздушная гавань курорта работала с 8:00 до 20:00 мск", — сообщает пресс-служба аэропорта.

Решение по количеству осуществляемых авиарейсов авиакомпании принимают самостоятельно, исходя из фактической загрузки.

"В международном аэропорту Сочи общее количество отменённых авиарейсов от ранее заявленных всех авиакомпаний в июне текущего года составило 45% из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции", — говорится в сообщении.

Всего в июне аэропорт примет 2067 авиарейсов.

В аэропорту напомнили, что в первый день лета воздушная гавань обслужила всего 48 рейсов на прилет и вылет.

"Это в 3,5 раза меньше, чем 1 июня в прошлом году, когда прилетело 89 рейсов, а на вылет ушло 88", — отметили в пресс-службе.