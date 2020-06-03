Автор памятника скульптор Олег Седов. Рязанцам и гостям региона его работы уже хорошо известны — Седов является автором памятника Евпатию Коловрату и статуи Архангела Михаила в Михайлове. В скором времени его скульптурная композиция "Иван — крестьянский сын и Чудо-юдо" откроется в одном из культурно-развлекательных комплексов в Москве.

"Мы надеемся, что Кот Ученый станет любимцем наших ребят и напомнит им, как важно хорошо учиться, знать литературу и историю родного края", — сказал собеседник агентства.

Это будет уже вторая "кошачья" скульптурная композиция в Рязани — первая "Черный кот" была открыта 25 марта 2012 года около Дворца молодежи к 25-летнему юбилею всероссийского танцевального фестиваля "Черный кот".

"Вообще тема животных всегда вдохновляла рязанских скульпторов. У нас в городе есть статуи Цирковой пудель, Свинья-копилка, Слоненок, Журавли. Но больше всего композиций "Лоси", которые являются неофициальным символом Мещеры — статуи Лося и Лосихи украшают фонтан перед цирком, вход в центральный парк и главную площадь в курортном поселке Солотча", — рассказал сотрудник городской администрации.