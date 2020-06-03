"Нас очень волнует ситуация с перспективами открытия международных путешествий. И мы с АТОР проводим консультации по этому вопросу с Минэкономразвития и Ростуризмом. И в ситуации, когда постепенно начинают открываться границы, понятно, что все еще действуют и актуальны рекомендации Ростуризма от 19 марта. Но по мере открытия границ, по мере исправления ситуации с эпидемией, туризм будет поэтапно восстанавливаться", — сказал он на онлайн-конференции.

По словам Горина, неопределенность с возобновлением рейсов мешает туроператорам.

"По оценкам коллег из авиационной отрасли, они ожидают поэтапное, постепенное, может не по всем странам, восстановление международного сообщения в третьем квартале. Когда это точно будет – июль, август или сентябрь – не понятно. И эта неопределенность, конечно, очень мешает планированию деятельности туроператорских компаний", — добавил он.

Эксперт добавил, что холдинг "ВИП Сервис" оценил падение продаж авиабилетов в апреле на 97%.

"В мае мы видим продажи авиабилетов на уровне 12% от обычного, а если говорить об июне, то он будет увеличиваться до 25-30%. Сезон – сложный и беспрецедентный. Самолеты летают с загрузкой 30-35% и, наверное, с учетом такого низкого спроса загрузка не будет больше 50% в ближайшие месяцы", — добавил он.

Гендиректор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов накануне заявил, что авиасообщение с зарубежными странами может постепенно начать восстанавливаться в августе-сентябре.