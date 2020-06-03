"В Алтайском крае готовятся к началу работы 890 организаций отдыха детей. Подготовительные работы в лагерях заканчиваются. Конечно, из-за происходящего сроки перенесены на более поздние даты. В отдельных муниципалитетах с 15 июня такие решения будут приниматься. Предварительная дата открытия — 1 июля. Тогда будут открыты 66 загородных лагерей", — сказал губернатор.

Он отметил, что родители школьников уже раскупили более 11,5 тыс. путевок в детские оздоровительные лагеря.

Также губернатор заявил, что в регионе значительно возрастет объем социальной поддержки.

"Реализуется огромный объем инициатив по поддержке граждан, семей с детьми, жителей, потерявших работу в тяжелой ситуации. Объем этих мер будет только расширяться. Нам дополнительно поступит из федерального бюджета порядка 9 млрд рублей. Это большие деньги. Все это увеличивает на 30-40% объем выплат, которые изначально нами предполагались для социальной сферы", — подчеркнул глава регионе.

Всего в Алтайском крае коронавирус подтвержден у 2 тыс. 66 жителей, 862 из них закончили лечение, 22 человека умерли.