"Мы в этом году полетим в Бурятию, планируем развивать Карелию, тот же Калининград. Будем наращивать объемы в Краснодарском крае. У нас есть цель и задача в разы нарастить программы по России. По сравнению с прошлым годом – в 5-6 раз. В прошлом году отправили около 40 тыс. по России, в этом – хотим попробовать отправить 200-300 тыс. Программы будут выполняться как на базе чартеров, так и регулярных рейсов, а также железнодорожной перевозки", — сказал он на онлайн-выставке "Знай Наше" в среду.

Демура подчеркнул, что Ростуризм занимает очень активную позицию с точки зрения продвижения российского туризма, и туроператорам предлагаются программы субсидирования как на федеральном уровне, так и региональном. Все это дает возможность расширения объемов.

По его словам, в числе других проектов компания запускает чартерную программу на Байкал на рейсах "Уральских авиалиний" из Москвы в Улан-Удэ на самолете Airbus A320. Пока рейсы планируется выполнять один-два раза в неделю, решение о частоте будет приниматься в зависимости от загрузки.

"Мы будем предлагать в Бурятии классический отдых в гостинице на берегу озера, когда вы отдыхаете в одном месте, но можете провести неделю никуда не выезжая, а может выезжать на экскурсии каждый день. Мы хотим такой же подход, как в Турции: есть принимающая компания, гиды, вы можете купить экскурсии в Москве, а можете – на месте. Стоимость туров составит примерно 25 тыс. рублей за неделю на человека. С полным набором экскурсий она будет 50-70 тыс. рублей", — добавил Демура.

Он подчеркнул, что туры в Бурятию не будут позиционироваться как особые экскурсионные или экологические, это будет "стандартный туристический продукт". Выбор этого направления Демура объяснил тем, что местные власти занимают активную позицию и очень хотят привлекать туристов.

В республике, по словам эксперта, нет особых проблем с размещением: есть новые отели с хорошим соотношением цены и качества, есть санатории, испытывающие проблемы с загрузкой в межсезонье, и "сумасшедшая экскурсионная программа".

"Я даже рад, что российские курорты получают некую фору и надеюсь, что они воспользуются этим шансом, чтобы улучшить продукт, а не используют это для того, чтобы срубить как можно больше денег в короткое время. Я не согласен, что заграница мешает внутреннему туризму. Это все части одной экосистемы. Не будет развития российского локального туризма без конкуренции", — подчеркнул эксперт.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова объявила о подготовке к запуску новых направлений для внутрироссийского туризма, которые позволили бы в условиях закрытых границ равномерно распределить спрос по регионам и избежать овертуризма в наиболее популярных южных регионах. Также она заявила, что не видит предпосылок для возобновления международного туризма в ближайшее время и, скорее всего, до конца лета границы останутся закр