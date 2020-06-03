"С 15 июня турбизнес начнет полноценно работать на уровне 2019 года. В ближайшее время для прибывающих туристов могут также отменить 14-дневный карантин, им будет достаточно оплаченной брони отеля и справки об отсутствии COVID-19. Надеюсь, с этих выходных это правило начнет работать. Кроме того, мы даже справок хотели бы избежать", — сказал он на онлайн-выставке "Знай Наше" в среду.

По словам Ермака, отели и рестораны уже понимают, как нужно действовать, чтобы обеспечить безопасность постояльцев без соблюдения ими 14-дневной обсервации.

В июне чартерные рейсы в Калининград начнет выполнять туроператор "Библио-Глобус". Полетная программа стартует из трех регионов – из Москвы с 17 июня, Санкт-Петербурга с 21 июня и Екатеринбурга с 20 июня. "У нас нет сомнений в том, что борта будут заполняться. Калининград – популярное направление, там возможен и пляжный отдых, и экскурсионный", — сообщила гендиректор туроператора "Библио-Глобус" Ирина Костенко.

Она отметила, что недельный отдых на двоих с вылетом из Москвы будет стоить порядка 22 тыс. рублей, а сити-брейк на выходные – 11 тыс.

По мнению Ермака, Калининград особенно нуждается в туристах в межсезонье с сентября по май, и этому как раз помогли бы чартеры. Летом в область приезжает много туристов, в гостиницах иногда заканчиваются свободные места уже в мае.

"Мы готовы к росту турпотока после запуска чартеров, наша инфраструктура прошла проверку Чемпионатом мира по футболу 2018 года и электронными визами для иностранных туристов. В последние годы сервис стал приближенным к европейскому", — сказал он.

По словам гендиректора калининградского туроператора "Янтарный край" Татьяны Лисиченко, на поездку в область стоит выделить 10-12 дней. "Климат тут в целом комфортный, средняя температура летом +24 градуса, перепадов нет. При этом температура Балтийского моря не зависит от температуры воздуха", — заметила она.