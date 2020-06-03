"Была проведена достаточно глобальная работа совместно с Ростуризмом и туроператором Anеx Tour, чтобы запустить чартерную программу в Хакасию с 19 июля. Республика – небольшой регион, который совместными усилиями мы делаем узнаваемым", — рассказал он на онлайн-выставке "Знай Наше".

Евдокимов отметил, что в республике, расположенной в Восточной Сибири, есть большие возможности для экотуризма, активного отдыха, а также множество интересных экскурсионных программ, связанных с культурным наследием региона.

"Хакасию сравнивают с Сибирской Швейцарией, Археологической Меккой. У нас есть горные сплавы, леса, степи, озера и горнолыжные курорты. И наши жители активно этим пользуются, как и соседи – туристы из Кемеровской области, Красноярского края, республики Тыва. Что касается археологических аспектов – это 30 тыс. памятников истории культуры. Также есть индустриальный туризм – экскурсии на Саяно-Шушенскую ГЭС", — рассказал он.

По словам заместителя генерального директора туроператора Anеx Tour Россия Яны Муромовой, первый рейс из Москвы в Хакасию вылетит в ночь с субботы на воскресенье, что удобно из-за разницы во времени. Полеты будут выполняться один раз в неделю, при этом число рейсов может быть увеличено.

"Когда началась пандемия коронавируса, понимание того, что надо делать серьезные шаги на внутреннем рынке, пришло сразу. К тому же, имея опыт чартерных программ на различных зарубежных направлениях, давно хочется использовать этот опыт на внутреннем рынке. У нас было много различных встреч с регионами. Минтуризма Хакассии откликнулись на нашу инициативу о запуске чартерной программы", — сказала она.

Муромова пояснила, что поначалу компания готова предложить размещение в четырех отелях Абакана. В перспективе – организация туров в санатории, на турбазы в непосредственной близости от озер, на горнолыжные курорты. Что касается цен, они начинаются от 69 тыс. рублей за неделю на двоих. В турпакет включен перелет, трансфер, проживание и страховка. Двухнедельный отдых на тех же условиях стоит от 100 тыс. рублей.

Между тем, Евдокимов выразил надежду, что при хорошем спросе на туры в Хакасию туроператор будет рассматривать продление чартерной программы и на зиму. "Сейчас сезон, лето и тепло, но я надеюсь, что мы с нашим партнером Anеx Tour и при содействии Ростуризма будем рассматривать и зимние виды туризма, чтобы мы уже подходили к круглогодичным турам и круглогодичному отдыху туристов в республике", — подчеркнул он.

Министр добавил, что в настоящее время Хакасия активно готовится к приему туристов, занимаясь совершенствованием инфраструктуры. "Мы провели достаточно большую работу, отсмотрев все отели, все транспортные компании, фирмы, оказывающие другие услуги. В ближайшее время мы объявим конкурсный отбор на обеспечивающую инфраструктуру, в частности на оборудование санитарных остановок. Мы несем достаточно большие затраты, но мы готовы и дальше развивать инфраструктуру, чтобы нашим туристам понравился отдых", — заключил он.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова объявила о подготовке к запуску новых направлений для внутрироссийского туризма, которые позволили бы в условиях закрытых границ равномерно распределить спрос по регионам и избежать овертуризма в наиболее популярных южных регионах.