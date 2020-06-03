"Цифры не позволяют этого сделать лишь с Италией", — сказал он. Его цитирует телеканал ORF.

Таким образом, для Германии, Лихтенштейна, Швейцарии, Словакии, Словении, Чехии и Венгрии с четверга будут действовать нормальные правила передвижения, тестов и карантина, введенных в ходе пандемии коронавируса, при въезде в Австрию не будет.

Ограничения с Италией сохраняются, на следующей неделе будут новые консультации и новые решения — правительство Австрии считает, что ситуация с коронавирусом в Италии уже улучшилась и что в Южном Тироле наблюдается спад числа зараженных.