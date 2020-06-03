"В настоящее время авиапассажирам, прилетающим в Калининград, не разрешается проходить 14-дневную самоизоляцию у родственников, как это позволялось ранее. Для личного карантина они должны иметь отдельное помещение. Прибывшие должны предъявить в аэропорту документ аренды жилья или документ, подтверждающий право собственности, оформленный на них. В противном случае они отправляются в обсерватор или обратным рейсом", — сказали в штабе.

При этом нахождение в обсерваторе с 1 июня для жителей других регионов стало платным из расчета 2 тыс. рублей за сутки. В стоимость входит трансфер из аэропорта.

В апреле в аэропорту "Храброво" был введен режим 14-дневного карантина для всех граждан, прибывающих в Калининград из других регионов. Жители области обязаны соблюдать изоляцию в домашних условиях. Жители других субъектов РФ проходили самоизоляцию у своих родственников или в обсерваторах.

Ранее региональный оперштаб сообщал, что среди новых заболевших коронавирусом есть иногородние.

Власти Калининградской области обратились к жителям других регионов России с просьбой повременить с поездками в регион. В то же время с 1 июня авиакомпания "Победа" увеличила число рейсов из Москвы в Калининград.

Как сообщалось, в связи с закрытием границ с Польшей и Литвой, отменой пассажирского транзита по территории Литвы в Калининград граждане России могут попасть только воздушным и морским транспортом.

По состоянию на 3 июня в области выявлено 1 тыс. 642 случая заражения (698 человек выздоровели), скончались 29, обследовано на COVID-19 55 тыс. 339 человек, из них остаются под медицинским наблюдением 4 тыс. 508 человек, в том числе 108 в условиях обсерватора.