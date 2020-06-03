"Самое большое количество голосов набрали лечебное соленое озеро Медвежье и расположенный на его полуостровах памятник природы "Вишнево-островная дача", это уникальные леса с соснами, липами и вишней", — сообщил агентству "Интерфакс-Урал" в среду сотрудник областного департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Зырянов.

По его словам, среди лидеров голосования — Чимеевский святой источник, два водоема в Шумихинском районе, среди них соленое озеро Горько-Птичанское, а также сделанная из деревьев "надпись" в Звериноголовском районе.

"Все эти объекты будут использоваться в имиджевой рекламе региона, а также для привлечения туристов в Курганскую область", — сказал Зырянов.

Онлайн-голосование проходило с 29 апреля по 30 мая, жителям региона из 37 природных объектов было предложено выбрать не более пяти самых привлекательных.