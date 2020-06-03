Пассажир может оформить ваучер взамен билетов и дополнительных услуг, приобретенных до 1 мая 2020 года, говорится в сообщении компании. Для этого нужно предоставить номер билета, фамилии и имена пассажиров, контактные данные. Ваучер оформляется персонально на каждого пассажира, плата за услугу не взимается.

Оформить ваучер можно до 31 декабря 2020 года, срок действия составляет три года. Использовать его можно при одновременном бронировании и оплате билета или услуг с 1 июня в контакт-центре, с 15 июня — на официальном сайте "Аэрофлота".

Ваучер может быть использован для любого количества билетов и услуг, но только пассажиром, на имя которого он оформлен. Можно оформить билеты на рейсы как "Аэрофлота", так и его дочерних авиакомпаний "Россия" и "Аврора", выполняемых под кодом SU. Если сумма ваучера меньше стоимости нового билета или услуги, потребуется доплата разницы.

"В случае оформления возврата билетов, приобретенных за мили программы лояльности "Аэрофлот Бонус", электронный ваучер выпускается на сумму оплаченных такс и сборов. Неиспользованные мили возвращаются на счет участника программы", — уточняет "Аэрофлот".

В некоторых случаях при оплате ваучером пассажир получает скидку в размере 15-25% в зависимости от действующего тарифа. Опция распространяется на билеты, приобретенные до 1 мая с датой вылета из Китая и обратно — с 18 февраля, во все зарубежные страны и обратно — с 5 марта, по внутренним воздушным линиям — с 18 марта.

РФ из-за пандемии коронавируса в конце марта запретила международные пассажирские авиаперевозки. На перелеты внутри страны ограничений не вводилось, но из-за введенного карантина спрос на перевозки упал до минимума. Из-за отсутствия выручки многие авиакомпании, включая крупнейшие "Аэрофлот", S7, "Уральские авиалинии", стали предлагать пассажирам отмененных рейсов сертификаты на полеты в будущем.

Сейчас, согласно Воздушному кодексу РФ, у перевозчиков нет такого права — они обязаны вернуть деньгами полную стоимость билета за отмененный рейс независимо от тарифа. Узаконить ваучеры ранее предложила Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта. Подготовка поправок в законодательство, а также конкретизирующего их постановления уже идет.