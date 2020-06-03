Как сообщается в пресс-релизе германской авиакомпании, чистый убыток в январе-марте составил 2,12 млрд евро по сравнению с 342 млн евро за аналогичный период годом ранее.

Выручка сократилась на 18% — до 6,44 млрд евро с 7,84 млрд евро годом ранее. Скорректированный убыток до налоговых и процентных выплат (EBIT) вырос до 1,22 млрд евро с 336 млн евро годом ранее. Оба показателя совпали с опубликованными ранее предварительными данными.

"В последние месяцы мировое авиасообщение практически остановилось. Это в беспрецедентной степени повлияло на наши квартальные результаты", — заявил глава Lufthansa Карстен Шпор, слова которого приводятся в пресс-релизе.

"Ввиду очень медленного восстановления спроса теперь мы должны принять далеко идущие меры по реструктуризации, чтобы противостоять этому", — сказал он.

Компания, в частности, намерена значительно сократить удельные расходы и активизировать программы реструктуризации Austrian Airlines и Brussels Airlines. Кроме того, она может продать отдельные непрофильные активы.

Ранее на этой неделе наблюдательный совет Lufthansa вслед за правлением одобрил принятие пакета финансовой помощи объемом 9 млрд евро из государственного Фонда экономической стабильности (WSF).

В рамках соглашения об оказании государственной помощи, WSF получит 20% акций Lufthansa, которые в случае попытки поглощения компании могут вырасти до 25% плюс одна акция, и два места в ее наблюдательном совете.

Lufthansa также обязуется передать конкурентам в аэропортах Франкфурта-на-Майне и Мюнхена до 24 взлетных и посадочных слотов для размещения до четырех самолетов.