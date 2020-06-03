"Пассажиры могут изменить даты путешествия без дополнительной платы вне зависимости от тарифа", — говорится в сообщении.
Как уточняется, внести изменения без доплаты можно при обращении не позднее, чем за два дня до вылета.
"Пассажиры могут изменить даты путешествия без дополнительной платы вне зависимости от тарифа", — говорится в сообщении.
Как уточняется, внести изменения без доплаты можно при обращении не позднее, чем за два дня до вылета.
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