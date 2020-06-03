"Пандемия внесла свои коррективы не только в жизнь страны, области, района, но и в подготовку к приему туристов в заповеднике "Аркаим". В этом году в условиях распространения коронавирусной инфекции необходимо отказаться от поездки на Аркаим", — говорится в обращении главы, размещенном на сайте районной администрации.

По его сведениям, на территории района у 17 человек подтверждена коронавирусная инфекция, есть один летальный случай, умер врач общей практики Калининской участковой больницы. При этом очагом COVID-19 стало Калининское сельское поселение, которое расположено в 8 км от заповедника, уточнил Воробьев.

Кроме того, он напомнил, что в области до 30 июня приостановлена работа всех баз отдыха, запрещены массовые мероприятия.

"Любые заезды, размещения являются нелегальными и противоречат распоряжению правительства Челябинской области. Работа заповедника "Аркаим" также приостановлена, музей и сам лагерь закрыты. На территории не расселяют гостей и не проводят экскурсии", — отметил Воробьев.

Ежегодно 21-22 июня тысячи неорганизованных туристов собираются на территории древнего поселения "Аркаим". Многие из них причисляют себя к культу неоязычников и стремятся провести здесь самую короткую ночь года, чтобы на рассвете провести коллективную "космическую" зарядку и "напитаться космической энергией".

Историко-культурный заповедник "Аркаим" создан на месте открытого в 1987 году укрепленного поселения бронзового века. Возраст поселения составляет 4 тысячи лет, поселок был создан по заранее продуманному плану, с четкой градостроительной идеей, сложной архитектурой и фортификацией.