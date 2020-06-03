"Авиакомпания адаптировала маршрутную сеть под запросы регионов, чтобы люди могли летать по России прямыми рейсами. 27 межрегиональных рейсов — абсолютно новые в расписании Utair. Большая часть из них свяжет регионы с южными городами", — отметил президент "Utair — Пассажирские авиалинии" Павел Пермяков, слова которого приводятся в сообщении.

Так, авиакомпания планирует полеты из Анапы в Екатеринбург, Казань, Нижневартовск, Новый Уренгой, Пермь, Самару, Сургут, Сыктывкар, Тюмень, Уфу, Ханты-Мансийск, из Геленджика — в Екатеринбург, Самару, Санкт-Петербург, Сургут, Тюмень, из Краснодара — в Екатеринбург, Казань, Красноярск, Магнитогорск, Нижневартовск, Пермь, Самару, Сургут, Сыктывкар, Тюмень, Усинск, Ухту, Ханты-Мансийск.

Также запланированы рейсы из Сочи в Воронеж, Магнитогорск, Нижневартовск, Самару, Сыктывкар, Сургут, Тюмень, Усинск, Ухту, из Минеральных Вод — в Екатеринбург, Самару, Сургут, Тюмень, из Махачкалы — в Новый Уренгой, Сургут, Тюмень и по другим направлениям.

Рейсы появляются в расписании постепенно, продажа билетов также открывается поэтапно.

Ранее сообщалось, что Utair в весенне-летнем расписании планирует расширить внутреннюю маршрутную сеть.

Также сообщалось, что на фоне пандемии коронавируса Utair приостановила полеты в Милан, Берлин, Вену, Ригу, а также в Джидду (Саудовская Аравия), Ереван, Минск, города Узбекистана (Бухара, Самарканд, Ташкент, Фергана), Таджикистана (Душанбе, Худжанд), Азербайджана (Баку, Нахичевань).