"Авиакомпании в аэропорту Симферополя в мае отменили более тысячи рейсов. В среднем обслуживалось менее 10 самолетов в день, при этом загрузка пассажирских кресел составляла около 30-40%", — говорится в пресс-релизе.

Антирекорд по пассажиропотоку в прошедший месяц зафиксирован 7 мая: за сутки принято и отправлено в общей сложности 466 пассажиров — в 23 раза меньше, чем в этот день годом ранее.

Пассажиропоток в аэропорту Симферополя начал резко сокращаться в марте на фоне эпидемии COVID-19. "В общем с начала действия профилактических мер пассажиропоток сократился на 627,7 тыс. человек", — отмечает пресс-служба.

Как сообщалось, пассажиропоток крымского аэропорта в первом квартале 2020 года снизился на 8%, до 555 тыс. пассажиров, затем на фоне ограничительных мер в России из-за коронавируса наметился резкий спад.

Пассажиропоток в 2019 году сохранился на уровне 2018 года — 5,14 млн человек.