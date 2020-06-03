"Почти половина регионов еще находится в стадии определении точных дат открытия тех или иных субъектов туротрасли, другая половина в той или иной степени открыла – например, работают гостиницы и санатории, но развлечения и музеи пока нет", — сообщила она на онлайн-выставке "Знай Наше" в среду.

По словам Лысенковой, осторожные шаги по открытию регионы делают, опираясь на баланс возможного притока туристов, запуска бизнеса и готовности медицинской системы каждого региона оказать медпомощь в случае, если она понадобится.

Представитель Ростуризма добавила, что в плане подготовленности медицинской инфраструктуры к приему большого потока туристов у некоторых регионов есть проблемы, и есть вероятность того, что они не смогут оказать всем нуждающимся медицинскую помощь в случае необходимости.

"Поэтому мы в ручном режиме с такими регионами прорабатываем ограничения турпотока – каким образом это можно сделать, какие запреты ставить, чтобы путешествуя по стране мы были уверены в том, что базовую медицинскую помощь мы получим везде. Тем более, мы понимаем, что лечение одного заболевшего COVID-19 обходится достаточно дорого", — подчеркнула Лысенкова.