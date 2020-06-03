"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 8 536 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 3287 (38,5%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении штаба.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 432 277 случаев коронавирусной инфекции, 5 215 умерших и 195 957 выписанных (8 972 выписаны за последние сутки). Таким образом, число активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 231 105. Россия на третьем месте в мире по числу заболевших, на втором Бразилия (555,3 тыс., +28,9 тыс.), на первом — США (1,83 млн, +20,8 тыс.).

В Москве в среду, сообщает оперативный штаб, 1 842 новых случаев COVID-19 за сутки, 61 смерть и 3 385 выздоровевших.

Еще 736 новых случаев зарегистрировано за минувшие сутки в Московской области, 380 — в Санкт-Петербурге, 357 — в Свердловской области, 347 — в Нижегородской области, 239 — в Архангельской области, 178 — в Ростовской области, по 127 новых случаев в Воронежской и Смоленской области. 124 новых пациента в Красноярском крае, 120 — в Иркутской области, 113 — в Дагестане, 111 — в Ханты-Мансийском АО, 109 — в Тульской области, 108 — в Челябинской области, 102 — в Новосибирской области. В остальных регионах количество новых заболевших не превышает 100.

Помимо 61 смерти в Москве, еще 20 пациентов умерли в Московской области, 17 — в Санкт-Петербурге, 16 — в Дагестане, 6 — в Ингушетии, по 5 летальных случаев в Тверской и Нижегородской области, четыре — в Вологодской области, по три летальных исхода во Владимирской, Тульской областях, Ставропольском и Красноярском краях. По два — в Кабардино-Балкарии, Пензенской, Ульяновской, Свердловской, Белгородской, Калужской областях, Краснодарском крае. По одному умершему в Карелии, Коми, Калмыкии, Крыму, Северной Осетии, Чечне, Мордовии, Ямало-Ненецком АО, Якутии, Челябинской, Иркутской, Липецкой, Орловской, Оренбургской, Самарской областях, Еврейской АО, Забайкальском и Хабаровском краях.

Коэффициент распространения инфекции как в Москве, так и в России в целом остается выше единицы: в столице в среду этот показатель составил 1,01, в России — 1,04 (данные по регионам страны за вычетом Москвы — 1,05). Коэффициент рассчитан, исходя из официальных данных оперативного штаба и из формулы расчета в методических рекомендациях Роспотребнадзора 3.1.0178-20 от 8 мая 2020 г.