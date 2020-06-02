Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе мэра и правительства столицы, соответствующее постановление во вторник подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Данная мера поддержки входит в пакет антикризисных мер, принятых в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. В рамках режима повышенной готовности в марте-мае была временно приостановлена деятельность значительной части предприятий торговли и бытового обслуживания. Ограничения, связанные с деятельностью ресторанов, кафе, салонов красоты и некоторых других предприятий сферы услуг, были продлены до 14 июня", — говорится в сообщении.

Правительство Москвы приняло решение компенсировать собственникам торговых центров и других объектов недвижимости, им уплаченные суммы налога на имущество организаций и земельных платежей в случае, если они снизят арендную плату для своих арендаторов не менее чем на 50%.

Кроме того, компенсацию 50% налога на имущество и земельных платежей за второй квартал получат собственники, которые используют свою недвижимость для ведения предпринимательской деятельности в сфере торговли, общественного питания, бытовых услуг и гостиничного дела.

По сообщению пресс-службы, в общей сложности на такие формы поддержки могут рассчитывать порядка 6,5 тыс. организаций-арендодателей коммерческой недвижимости.

Всего правительство Москвы приняло четыре пакета антикризисных мер поддержки столичного бизнеса, в рамках которых различными мерами поддержки уже воспользовались 34,8 тыс. организаций пострадавших отраслей, на которых работают свыше 750 тыс. человек. Общая стоимость мер поддержки составляет свыше 85 млрд рублей.