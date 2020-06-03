Аналогичные программы действуют в некоторых регионах страны, в частности, в Томской области. Там они доказали свою эффективность. Обязательным условием льготной аренды является проведение реставрации и приспособление объекта для современного использования. Срок аренды — 49 лет, все это время арендная плата будет составлять один рубль.

Льготная аренда распространяется только на те объекты, которые находятся в областной собственности.

Первым объектом региона, который будет передан арендатору на таких условиях, может стать историко-архитектурный комплекс "Александровский централ". Он расположен в селе Александровское Боханского района, в 70 км от Иркутска.

"Мы рассчитываем, что она (льготная аренда — ИФ) поможет привлечь внимание предпринимателей к памятникам истории и культуры. Да, многие из них находятся в аварийном состоянии, но это уникальные объекты, которые интересны туристам. В случае с Александровским централом, арендатор на 49 лет получит земельный участок и здания. Площадь главного корпуса составляет 4,3 тыс. кв. м", — приводятся в сообщении слова руководителя службы по охране объектов культурного значения области Виталия Соколова.

Уточняется, что часть помещений Александровского централа должна будет выделена под музей истории комплекса.

Александровский централ является памятником истории и культуры федерального значения, один из уникальных объектов российской каторги и ссылки. Исторические здания находятся в аварийном состоянии. В этом году за счет средств областного бюджета в них планируют провести работы по консервации и защите от дальнейшего разрушения. Также в составе комплекса есть здания, которые не являются памятниками, не стоят на охране.

Александровский централ был каторжной тюрьмой с тяжелыми условиями содержания. Построен в начале 19 века и был рассчитан на 1,4 тыс. человек. В тюрьме содержались участники антиправительственных выступлений, в том числе польского восстания, Севастопольского восстания 1830 года. Там же находилась Александровская центральная пересыльная тюрьма, через которую прошли Феликс Дзержинский, Михаил Фрунзе, Сергей Орджоникидзе. В советское время там была трудовая колония для несовершеннолетних правонарушителей и беспризорников, затем — следственный изолятор. С 1956 по 2017 год в комплексе располагалась Иркутская психиатрическая больница. Сейчас комплекс пустует.