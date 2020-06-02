"По большому счету, курортные города и местности должны быть признаны зоной экономического бедствия", — сказал парламентарий агентству "Интерфакс-Юг" во вторник.

Он добавил, что направил официальные письма в адрес первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова и вице-премьера, курирующего санаторно-курортную отрасль, Дмитрия Чернышенко, в которых в очередной раз обозначил тяжесть проблемы.

"В период двухмесячного карантина из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции курорт Сочи потерял порядка 600 тыс. туристов", — отметил Затулин.

По его словам, в результате доходы в санаторно-курортном комплексе сократились почти вдвое.

"За апрель текущего года в бюджет города Сочи поступило 489 млн руб., или 52,6% от соответствующего показателя 2019 года. Потери составили 441 млн рублей", — подчеркнул депутат.

Он добавил, что сворачивание деловой активности в Сочи началось уже в феврале 2020 года из-за переноса (отмены) целого ряда культурных, спортивных и деловых мероприятий.

1 июня в Сочи разрешена работа только санаториев и пансионатов, имеющих медицинскую лицензию, всего 65 объектов, что составляет 2,8% хозяйствующих субъектов в курортной отрасли города, сказал Затулин.

"При этом ряд федеральных казенных санаториев не подтверждают готовность открытия из-за необходимого выполнения требований Роспотребнадзора. По примерным подсчетам, затраты одной здравницы для этих рекомендаций за лето в среднем составят 40 млн руб.", — отметил парламентарий.