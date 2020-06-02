"К концу июня будут открыты практически все отели в Италии. Известно также, что готовятся специальные соглашения – туристические коридоры с Германией, Россией и Китаем. Власти Италии уделяют большое внимание данному вопросу и готовы к скорейшему возобновлению туристического потока из России, максимально снимая возможные ограничения и барьеры. Однако в настоящий момент делать прогнозы о восстановлении турпотока в страну преждевременно, так как официальной информации об открытии границ РФ еще не поступало. Мы надеемся, что это произойдет достаточно быстро, и к концу июля в Италию уже прилетят первые российские туристы", — рассказал он.

Как отметил Сергеев, отсутствие необходимости оформлять справки о состоянии здоровья и сохранение визовой процедуры станут дополнительными конкурентными преимуществами при выборе направления для путешествий.

"Однако в нашей компании основной спрос на туры в Италию приходится на бархатный сезон и осень. Это связано с тем, что туристы стараются отложить путешествия на более поздние даты, опасаясь, что границы не будут открыты ко времени запланированного отдыха", — подчеркнул он.

В понедельник посол Италии в России Паскуале Террачано выразил надежду, что власти РФ откроют границы и разрешат российским туристам путешествия в Италию с 15 июня. Предполагается, что к этой дате откроются почти все страны Шенгенского соглашения.

В 2019 году Италию посетило более миллиона российских граждан, это одно из самых популярных направлений туризма у россиян.