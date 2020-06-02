Рейсы на Boeing 737-800 в аэропорт Домодедово запланированы с постепенным увеличением частоты до ежедневной, кроме четверга. Точное время вылета и прилета зависит от дня недели и даты вылета.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта, полеты были приостановлены в связи с карантинными мероприятиями из-за распространения коронавирусной инфекции. Последний рейс по данному направлению авиакомпания выполнила 30 марта.

В настоящее время полеты из Ростова-на-Дону в Москву также выполняют "Аэрофлот", S7, "Россия" и авиакомпания "Азимут".