"Индивидуальный туризм сейчас будет набирать силу. Мы надеемся, что наши коллеги — руководители организаций туризма в Москве и Подмосковье услышат наш призыв, что ехать надо к нам. Во-первых, у нас есть море, хоть оно и холодное. У нас есть прекрасное Ладожское озеро. Если от Москвы ехать 5,5 часов на машине, я думаю, что нас захлестнет волна", — сказал Чайковский на пресс-конференции информационного агентства "Интерфакс Северо-Запад" во вторник.

Говоря о ситуации в туротрасли региона, Чайковский отметил, что на ней отразилось зонирование территорий в зависимости от уровня заболеваемости коронавирусом.

"Такая политика зонирования дала свои результаты. Несмотря на то, что ограничения все-таки действуют, часть коллективных средств размещения в некоторых отдаленных районах заполнены на 100%", — подчеркнул Чайковский.

По его словам, в основном это касается коттеджных баз отдыха и других объектов размещения, связанных с досугом на свежем воздухе.