"Снятие некоторых ограничений позволило вновь открыть общественные пространства. Однако все морские, воздушные и сухопутные границы государства пока остаются закрытыми. ТАТ разработало стратегию поддержки внутреннего туризма, чтобы после снятия карантина тайские туристы смогли путешествовать, не опасаясь за свое здоровье. Традиционная модель путешествий не может рассматриваться до тех пор, пока не будет разработана вакцина от COVID-19", — сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в управлении.

В соответствии со стратегией самыми первыми начнут путешествовать те люди, которые не находятся в группе риска и уделяют большое внимание своему здоровью – это те, кто родились в период с 1981 по 1996 год. "Они уверены в себе, заботятся о здоровье родных и близких, ценят высокие стандарты сервиса и инновационные технологии, которые помогут бороться с коронавирусной инфекцией", — подчеркнули в ТАТ.

Турсектор Таиланда не будет стремиться к массовому туризму, а сфокусируется на меньшем количестве поездок и ограничении количества людей в общественных пространствах. На первой фазе восстановления все продукты и услуги туристического сектора будут адаптированы, а количество потенциальных клиентов значительно уменьшится.

"После того, как все общественные пространства начнут работать по новым правилам, может начаться вторая фаза восстановления, и откроется международное транспортное сообщение. Однако границы будут открыты только для тех туристов, которые не были в последнее время в зонах передачи заражения, а также не контактировали с больными. По прибытии в Таиланд туристы должны будут пройти процедуру быстрого тестирования COVID-19 для подтверждения отсутствия инфекции, и только потом они могут отправиться в отель. Во время поездки они должны установить и использовать приложение отслеживания на своем смартфоне для контроля путешествий в закрытых районах и за их пределами", — сообщили в управлении.

Для развития внутреннего туризма будет взиматься налог с выезжающих тайских туристов, а также отменен консульский сбор за визу в посольствах или консульствах, в том числе плата за визу по прибытии. Будет также установлен размер компенсации для министерства иностранных дел и иммиграционного бюро.

"Для всех поездок потребуется предварительное бронирование, таким образом, получится рассчитать планируемое количество прибывающих туристов. Гостиничный бизнес сможет заранее планировать объем загрузки в определенные даты. С помощью современных цифровых технологий можно будет отслеживать перемещения и рассчитывать количество посетителей в общественных пространствах в режиме реального времени", — сообщили в ТАТ.

В Таиланде коронавирусом заболели чуть более 3 тыс. человек, умерли 57.